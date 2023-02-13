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23 минуты назад

Virtus.pro представила новый состав по PUBG Mobile

Чемпионат.com

Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал новый состав по дисциплине PUBG Mobile, который будет представлять российскую организацию в сезоне 2023 года.

Virtus.pro представила новый состав по PUBG Mobile
Фото: VIRTUS.PROVIRTUS.PRO

Все игроки, которые выступали за VP осенью, уже покинули ростер команды ранее. Клуб поблагодарил их за совместный путь и пожелал удачи в карьере.

Тренер Кристиан-Роман Kompot_trash Корбу собрал абсолютно новый состав, в который вошли по два игрока из России и Украины — в том числе MVP осеннего сезона главной европейской лиги Богдан MONEYKEN Бойко из Qodex.

Новый состав Virtus.pro по PUBG Mobile:

Алексей Purp1e Асанов;

Богдан MONEYKEN Бойко;

Монлам OFHAZE Цыдыпов;

Нелик Folly Продан;

Максим SINGLE Старовецкий;

Кристиан-Роман Kompot_trash Корбу (тренер).

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