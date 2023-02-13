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51 минуту назад

Dead Island 2 выйдет раньше, чтобы не бороться со Star Wars Jedi: Survivor

Чемпионат.com

Deep Silver решила выпустить Dead Island 2 раньше на целую неделю — теперь зомби-экшен появится 21 апреля. Перенос случился одновременно с новостью о том, что игра ушла на золото, то есть основная часть разработки завершена.

Dead Island 2 выйдет раньше, чтобы не бороться со Star Wars Jedi: Survivor
Фото: DEEP SILVERDEEP SILVER

Смена даты выхода совсем не удивляет, ведь недавно на 28 апреля отложили Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order явно может слишком помешать Dead Island 2. Неудивительно, что разработчики решили даже не пытаться испытывать судьбу после продолжительной разработки.

Dead Island 2 анонсировали в далёком 2014 году, после чего экшен несколько раз начинали делать с нуля силами разных команд. В итоге финальную версию делает студия Free Radical Design — создатели TimeSplitter, Haze и Homefront: The Revolution.

Dead Island 2 выйдет 21 апреля на ПК (EGS), PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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