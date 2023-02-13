У разработчиков The Day Before кранчи, увольнения и неумелый менеджмент

Издание 3DNews провело расследование, в котором выяснились закадровые подробности разработки The Day Before и настроение работников Fntastic. Оказалось, что в студии «витает атмосфера безысходности и отчаяния».

Главная проблема — плохое отношение к разработчикам. Их обязывают принимать участие в «волонтёрстве», которое заключается в бесплатной отработке. При этом в контракте не прописываются рабочие часы, чтобы к администрации нельзя было предъявить никаких претензий.

Один из источников утверждает, что в студии высокая текучка кадров. Несогласных на бесплатную работу критикуют за спиной и могут уволить. За мысль поработать над проектом чужой студии разработчик может запросто лишиться места в Fntastic.

Не трудно догадаться, что в таких условиях разработка The Day Before протекает с трудом. При работе над игрой творится «полный хаос». Это происходит не только из-за плохого отношения к работникам студии, но и из-за неумелого менеджмента. По словам источника, принятые решения могут быть аннулированы в короткие сроки, из-за чего весь ход разработки меняется.

Разработчиков часто обвиняли в том, что игры вовсе не существует. К счастью, это не так: показанные ролики с игровым процессом действительно настоящие, но не демонстрируют ничего существенного. Как передают информаторы, непосредственная сборка The Day Before в что-то цельное стартовала только в конце 2021 года или начале 2022. У студии есть планы выпустить игру в ранний доступ и обновлять патчами.