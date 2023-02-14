Nintendo может выпустить все игры трилогии Metroid Prime на Switch

Журналист и инсайдер Джефф Грабб всё ещё уверен, что все игры Metroid Prime получат релиз на Switch. В прошлом он рассказывал о том, что трилогию будут выпускать не вместе, как это было в случае с коллекцией Metroid Prime: Trilogy для Wii, а по отдельности. Причём первая Metroid Prime должна получить полноценный ремастер, что мы уже наблюдаем, а остальные части будут простыми портами, возможно, с настройками управления.