Nintendo может выпустить все игры трилогии Metroid Prime на Switch

На прошлой неделе Nintendo и Retro Studios выпустили цифровую версию ремастера Metroid Prime для Switch. Но что же насчёт других игр трилогии?
Журналист и инсайдер Джефф Грабб всё ещё уверен, что все игры Metroid Prime получат релиз на Switch. В прошлом он рассказывал о том, что трилогию будут выпускать не вместе, как это было в случае с коллекцией Metroid Prime: Trilogy для Wii, а по отдельности. Причём первая Metroid Prime должна получить полноценный ремастер, что мы уже наблюдаем, а остальные части будут простыми портами, возможно, с настройками управления.
Слухи о том, что Nintendo могла завершить работу над версиями игр Metroid Prime для Switch в 2021 году, ходят уже давно. Очередное неофициальное подтверждение этому теперь обнаружили на сайтах немецкого рейтингового агентства USK и Министерства искусств Австралии.