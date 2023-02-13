У якутской The Day Before большие проблемы с разработкой

Издание 3DNews на анонимной основе пообщалось с источниками, которые раскрыли состояние якутской The Day Before и рассказали, как идут дела в студии Fntastic. После показа геймплея и других странностей геймеры уже даже не верят в существование проекта. Они считают, что у игры большие проблемы. Если верить информации, так оно и есть.