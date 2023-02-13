Промокоды Genshin Impact на Февраль 2023

Для того, чтобы активировать промо-коды, вы должны достичь как минимум 10 ранга приключений. Когда вы прокачаетесь до нужного ранга, вам предстоит зайти на официальный сайт Genshin Impact и войти в аккаунт, на котором вы хотите активировать промо-коды. Если вы не помните, к какому почтовому ящику прикреплен ваш аккаунт, зайдите в меню «Настройки» — «Настройки учетной записи» — «Настройки пользователя». Это откроет веб-страницу, которая покажет ваш ID и привязанную почту.