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49 минут назад

Промокоды Genshin Impact на Февраль 2023

Мария Иванова

Для того, чтобы активировать промо-коды, вы должны достичь как минимум 10 ранга приключений. Когда вы прокачаетесь до нужного ранга, вам предстоит зайти на официальный сайт Genshin Impact и войти в аккаунт, на котором вы хотите активировать промо-коды. Если вы не помните, к какому почтовому ящику прикреплен ваш аккаунт, зайдите в меню «Настройки» — «Настройки учетной записи» — «Настройки пользователя». Это откроет веб-страницу, которая покажет ваш ID и привязанную почту.

Промокоды Genshin Impact на Февраль 2023
Фото: Epic Games StoreEpic Games Store

После входа в аккаунт выберите ваш регион, укажите никнейм персонажа и введите промо-код. Если вы все сделали правильно, то на экране появится уведомление об успешной активации кода. При следующем входе в игру вы получите бесплатные предметы через игровую почту.

Активные промо-коды на февраль 2023

  • DAQS9FPX2U35: 60 камней истока; 5 опытов искателя приключений
  • FTRUFT7AT5SV: 10 000 моры; 10 опытов искателя приключений; 5 превосходной руды усиления; 5 редисовых шариков; 5 питательных салатов
  • GENSHINGIFT: 50 камней истока; 3 опыта героя
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