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53 минуты назад

VK Play бесплатно раздаст игру "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл"

Российская Газета

Игровая площадка VK Play 14 и 15 февраля будет бесплатно раздавать игру "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл" всем зарегистрированным пользователям.

VK Play раздаст игру «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл»
Фото: youtube.com/ Soviet Gamesyoutube.com/ Soviet Games

Стандартный ценник проекта составляет 600 рублей.

"Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл" - это визуальная новелла, выпущенная в 2022 году командой Soviet Games, получившей наибольшую известность благодаря хиту "Бесконечное лето".

Синопсис у проекта следующий: "В центре сюжета японский школьник Николай, сын советских эмигрантов, который даже не подозревает, что вскоре его мир перевернется. Привычное и родное столкнется в нем с мрачными призраками прошлого. Теперь Николай должен решить, кому он может по-настоящему доверять, и выяснить, почему им заинтересовались те, кто обладают властью и деньгами".

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