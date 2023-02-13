VK Play раздаст игру «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл»

Игровая площадка VK Play 14 и 15 февраля будет бесплатно раздавать игру "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл" всем зарегистрированным пользователям.
Стандартный ценник проекта составляет 600 рублей.
"Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл" - это визуальная новелла, выпущенная в 2022 году командой Soviet Games, получившей наибольшую известность благодаря хиту "Бесконечное лето".
Синопсис у проекта следующий: "В центре сюжета японский школьник Николай, сын советских эмигрантов, который даже не подозревает, что вскоре его мир перевернется. Привычное и родное столкнется в нем с мрачными призраками прошлого. Теперь Николай должен решить, кому он может по-настоящему доверять, и выяснить, почему им заинтересовались те, кто обладают властью и деньгами".