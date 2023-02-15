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35 минут назад

Британский регулятор против поглощения Activision Blizzard — чем это грозит Microsoft

Мария Иванова

Согласно The Guardian, британский регулятор по вопросам конкуренции рассудил, что сделка Microsoft по покупке издательства Activision Blizzard выльется в повышение цен и снижение конкуренции для геймеров из Великобритании.

Британский регулятор против поглощения Activision Blizzard — чем это грозит Microsoft
Фото: SteamSteam

Британское управление по конкуренции и рынкам запустило собственное расследование сделки в сентябре 2022 года. Сейчас орган утверждает, что поглощение Activision Blizzard ослабит глобальную конкуренцию между игровыми консолями Microsoft (Xbox) и Sony (PlayStation). По мнению председателя независимой группы экспертов Мартина Колмана, покупка издательства в будущем способна причинить вред геймерам: от повышения цен до сужения ассортимента игр и замедления темпа инноваций.

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Тем не менее, управление предложило варианты разрешения конфликта. Например, превращение разработчиков Call of Duty в самостоятельную компанию — или же отделение Activision целиком. Но регулятор отметил, что в этом случае создателям серии может не хватить ресурсов, чтобы продолжать деятельность в качестве независимой организации. Microsoft также может предоставить Sony неприкосновенную лицензию на распространение игр по франшизе Call of Duty, однако эксперты предпочли бы более глобальное, структурное решение проблемы — отказ от сделки или независимость разработчиков серии от Microsoft.

Регулятор объясняет свою позицию потенциальным риском того, что Microsoft может сделать одну из популярнейших, самых прибыльных игровых франшиз современности эксклюзивом для консолей Xbox. Microsoft отрицает подобные прогнозы. Издатель заявил о готовности предоставить Sony лицензию на 10 лет, которая гарантировала бы, что в течение этого срока Call of Duty не перестанет выходить на PlayStation. Однако после того, как корпорация приобрела ZeniMax, некоторые игры Bethesda Entertainment и ее дочерних студий все же стали эксклюзивами платформ Microsoft. Британский регулятор отмечает, что этот шаг финансово выгоден для Microsoft, и издатель прибегает к этой стратегии не впервые.

По мнению аналитиков, негативное заключение управления по конкуренции и рынкам может вынудит Microsoft отказаться от сделки, если корпорация не сможет отменить решение в результате апелляции. Если же Microsoft согласится на продажу франшизы Call of Duty, большинство регуляторов в других странах наверняка примет этот вариант: промежуточные меры вряд ли обнадежат юристов. Тем временем, Activision Blizzard заявила о намерении изменить мнение британского органа «ради поддержки индустрии, где люди могут быть уверены в справедливости сделок».

Напомним, в случае успеха поглощение Activision Blizzard сделает Microsoft третьей по величине игровой компанией в мире после китайского конгломерата Tencent и японской Sony.

Игры,Microsoft,
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