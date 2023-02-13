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1 час назад

Ремейк Like a Dragon: Ishin будет полностью совместим со Steam Deck в день релиза

Игромания.руиещё 2

Разработчики ремейка Like a Dragon: Ishin! официально не заявляли о поддержке Steam Deck, но информация о совместимости на некоторое время появилась на странице игры в Steam. Было сказано, что игра будет полностью оптимизирована для устройства.

Ремейк Like a Dragon: Ishin будет полностью совместим со Steam Deck
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это значит, что весь функционал будет доступен при использовании стандартных настроек управления. Также игра будет поддерживать отображение кнопок Steam Deck. Кроме этого, были отмечены читабельный с экрана устройства текст и хорошая работа со «стандартными» настройками графики. Спустя некоторое время табличка была удалена со страницы игры.

Ранее стали известны системные требования игры для PC, а разработчики показали трейлер с сюжетной завязкой проекта.

Изначально Like a Dragon: Ishin! вышла в Японии эксклюзивно для PlayStation 4. Ремейк выводит игру на мировой рынок и новые платформы. Релиз состоится 21 февраля для PC, PlayStation и Xbox. Предзаказавшие проект смогут начать играть 17 февраля.

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