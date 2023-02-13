Ремейк Like a Dragon: Ishin будет полностью совместим со Steam Deck

Разработчики ремейка Like a Dragon: Ishin! официально не заявляли о поддержке Steam Deck, но информация о совместимости на некоторое время появилась на странице игры в Steam. Было сказано, что игра будет полностью оптимизирована для устройства.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это значит, что весь функционал будет доступен при использовании стандартных настроек управления. Также игра будет поддерживать отображение кнопок Steam Deck. Кроме этого, были отмечены читабельный с экрана устройства текст и хорошая работа со «стандартными» настройками графики. Спустя некоторое время табличка была удалена со страницы игры.

Ранее стали известны системные требования игры для PC, а разработчики показали трейлер с сюжетной завязкой проекта.