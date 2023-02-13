Ремейк Like a Dragon: Ishin будет полностью совместим со Steam Deck

Разработчики ремейка Like a Dragon: Ishin! официально не заявляли о поддержке Steam Deck, но информация о совместимости на некоторое время появилась на странице игры в Steam. Было сказано, что игра будет полностью оптимизирована для устройства.
Это значит, что весь функционал будет доступен при использовании стандартных настроек управления. Также игра будет поддерживать отображение кнопок Steam Deck. Кроме этого, были отмечены читабельный с экрана устройства текст и хорошая работа со «стандартными» настройками графики. Спустя некоторое время табличка была удалена со страницы игры.
Ранее стали известны системные требования игры для PC, а разработчики показали трейлер с сюжетной завязкой проекта.
Изначально Like a Dragon: Ishin! вышла в Японии эксклюзивно для PlayStation 4. Ремейк выводит игру на мировой рынок и новые платформы. Релиз состоится 21 февраля для PC, PlayStation и Xbox. Предзаказавшие проект смогут начать играть 17 февраля.