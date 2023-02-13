Новая игра про Робокопа RoboCop: Rogue City может выйти 30 июня

Пользователи заметили на странице RoboCop: Rogue City на Amazon упоминание даты выхода игры — 30 июня. Конечно, возможно, что это просто плейсхолдер, но этот день в целом соотносится с заявлением разработчиков о том, что боевик выйдет в июне.
Вероятнее всего, точную дату релиза RoboCop: Rogue City назовут 9 марта, когда издательство Nacon проведёт своё шоу, где также ожидаются «Голлум», Gangs of Sherwood и Ravenswatch.
Напомним, RoboCop: Rogue City выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.