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13 минут назад

Новая игра про Робокопа RoboCop: Rogue City может выйти 30 июня

Игромания.ру

Пользователи заметили на странице RoboCop: Rogue City на Amazon упоминание даты выхода игры — 30 июня. Конечно, возможно, что это просто плейсхолдер, но этот день в целом соотносится с заявлением разработчиков о том, что боевик выйдет в июне.

Новая игра про Робокопа RoboCop: Rogue City может выйти 30 июня
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игромания.ру

Вероятнее всего, точную дату релиза RoboCop: Rogue City назовут 9 марта, когда издательство Nacon проведёт своё шоу, где также ожидаются «Голлум», Gangs of Sherwood и Ravenswatch.

Напомним, RoboCop: Rogue City выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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