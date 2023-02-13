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16 минут назад

Убить пятерых под воздействием водки: появились трофеи Atomic Heart

Чемпионат.com

На сайте PowerPyx появился список трофеев отечественной Atomic Heart. Всего в игре будет 42 приза: 30 бронзовых, восемь серебряных, три золотых и один платиновый.

Появился список трофеев Atomic Heart
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для получения платины действительно придётся постараться, поскольку один из призов можно получить после прохождения тайтла в хардкорном режиме. Вероятно, в этом режиме игра станет намного сложнее. Также имеются ещё трофеи за убийство боссов и улучшение видов оружия. Есть один забавный приз — нужно убить пятерых врагов под воздействием водки.

Atomic Heart — шутер, действие которого развернётся в альтернативной версии СССР. Игрокам нужно будет противостоять злобным роботам и спасти страну.

Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК проект будет доступен только через VK Play, а на консолях официальный релиз в России не состоится.

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