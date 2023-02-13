Появился список трофеев Atomic Heart

На сайте PowerPyx появился список трофеев отечественной Atomic Heart. Всего в игре будет 42 приза: 30 бронзовых, восемь серебряных, три золотых и один платиновый.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для получения платины действительно придётся постараться, поскольку один из призов можно получить после прохождения тайтла в хардкорном режиме. Вероятно, в этом режиме игра станет намного сложнее. Также имеются ещё трофеи за убийство боссов и улучшение видов оружия. Есть один забавный приз — нужно убить пятерых врагов под воздействием водки.

Atomic Heart — шутер, действие которого развернётся в альтернативной версии СССР. Игрокам нужно будет противостоять злобным роботам и спасти страну.