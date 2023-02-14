Скандал вокруг Hogwarts Legacy: почему Интернет бойкотирует новую игру по «Гарри Поттеру»

Hogwarts Legacy — один из главных игровых релизов 2023 года. Игра заслужила статус бестселлера в Steam еще задолго до собственного выхода, однако немало геймеров публично отказываются покупать Hogwarts Legacy. Причина в самой Джоан Роулинг: портал PC Gamer рассказал, как она стала persona non grata и причем здесь игра.

Фото: Steam Steam

Как Роулинг приобрела скандальную репутацию

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Дискуссии вокруг взглядов Дж. К. Роулинг разгорелись в 2020 году. Тогда писательница отметилась в комментариях под эссе, чей автор выразил симпатию к транс-людям, но в то же время неприязнь к транс-женщинам — «мужчинами в платьях», чьи права могут угрожать биологическим женщинам и девочкам. Текст высказался резко против шотландской законодательной инициативы, которая облегчила бы юридическое признание гендера транс-персон. Этот шаг якобы ставил детей под угрозу «социальной эпидемии», которая способна вызвать т.н. «быстронаступающую гендерную дисфорию».

Изначально официальный представитель Роулинг заявил, что писательница поставила лайк под материалом случайно, однако сама писательница опровергла эту информацию. Создательница «Гарри Поттера» продолжила противоречиво высказываться в Twitter, после чего взгляды Роулинг раскритиковали практически все — от студии Warner Bros. до исполнителей главных ролей в экранизации книг. Помимо этого, масла в огонь подлил выпуск последнего романа Роулинг «Чернильное сердце»: там обвинения в трансфобных высказываниях привели к смерти одной из героинь. Сама писательница утверждает, что история вымышленная, однако интернет-сообщество сочло, что таким образом она пытается выставить себя жертвой.

На этом фоне активисты и сторонники транс-сообщества постоянно призывают бойкотировать любые произведения, хоть как-то связанные с именем Джоан Роулинг. Скандал затронул в том числе Hogwarts Legacy — издателю даже пришлось отдельно напомнить публике, что одиозная писательница не работала над игрой. Студия Avalanche Software лишь позаимствовала сеттинг, который она придумала.

Как Интернет отреагировал на Hogwarts Legacy

Попытки организовать массовый бойкот ни к чему не привели: Hogwarts Legacy стала огромным коммерческим успехом. В Steam пиковый онлайн игры превысил более 830 000 человек, и это лишь одна из платформ, на которой вышел проект. Поэтому сейчас интернет-сообщество переключилось на другой вопрос — можно ли играть и говорить о Hogwarts Legacy с точки зрения этики?

Мнения обычных пользователей, журналистов и поклонников «Гарри Поттера» разделились. Некоторые издания (например, RockPaperShotgun) отказались публиковать рецензии на Hogwarts Legacy. Другие, вроде IGN, сопроводили свои тексты специальной плашкой, напоминающей, опять же, о невмешательстве Роулинг в разработку игры. Одни геймеры не хотят поддерживать проект деньгами по идеологическим причинам, тогда как другие покупают Hogwarts Legacy из давней любви к франшизе — на «Гарри Поттере» выросли миллионы людей. Наконец, третьи не согласны с Роулинг, но отмечают, что созданный писательницей мир существует отдельно от ее взглядов.

Тем временем, радикальные противники Роулинг организовали стихийную травлю популярных стримеров, игравших в Hogwarts Legacy на трансляциях. Дело дошло даже до создания специального веб-сайта, который проверял, стримил ли тот или иной пользователь «игру про волшебников».

Что насчет самой Hogwarts Legacy