Авторы Star Wars Jedi: Survivor объяснили отказ выпускать игру на PS4

«PS5 позволяет нам создавать гораздо большие локации с большей детализацией. Также можно сделать лучше плотность, увеличить разнообразие врагов и NPC. Мы не хотели менять то, что сделали ранее, мы хотели улучшить всё это. Мы не хотели ставить себе рамки».