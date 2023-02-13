Охотничий экшен Wild Hearts получил сюжетный трейлер

Создатели Wild Hearts выпустили сюжетный трейлер ролевого экшена, посвящённый прежде всего деревне Минато. Здесь живёт немало отважных людей, готовых помочь герою расправиться с многочисленными угрозами — монстрами Кемоно.
Но расправляться с ними мы будем не только с помощью оружия, но и благодаря древним технологиям каракури. Возводя новые устройства, герой будет не только наносить врагам урон, но и, например, получать какие-то усиления.
Wild Hearts выйдет через несколько дней, 17 февраля, на PS5, Xbox Series и PC. Ранее разработчики выпустили кинематографичный трейлер и поделились массой подробностей.