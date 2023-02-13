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54 минуты назад

Охотничий экшен Wild Hearts получил сюжетный трейлер

Игромания.ру

Создатели Wild Hearts выпустили сюжетный трейлер ролевого экшена, посвящённый прежде всего деревне Минато. Здесь живёт немало отважных людей, готовых помочь герою расправиться с многочисленными угрозами — монстрами Кемоно.

Охотничий экшен Wild Hearts получил сюжетный трейлер
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Но расправляться с ними мы будем не только с помощью оружия, но и благодаря древним технологиям каракури. Возводя новые устройства, герой будет не только наносить врагам урон, но и, например, получать какие-то усиления.

Wild Hearts выйдет через несколько дней, 17 февраля, на PS5, Xbox Series и PC. Ранее разработчики выпустили кинематографичный трейлер и поделились массой подробностей.

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