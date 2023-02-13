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2 часа назад

Мобильные игры недели: во что поиграть на Android и iOS

Мария Иванова

Представляем очередную подборку мобильных игр недели от портала pocketgamer.com. На этот раз в список попали несколько умиротворяющих головоломок, два смешных платформера и трогательная история о гибели дикой природы.

Мобильные игры недели: во что поиграть на Android и iOS
Фото: SteamSteam

Infinitoggle

Видео дня

Гиперказуальная головоломка, где игроку нужно нажимать на переключатели, чтобы сбалансировать набор цветов на экране. Infinitoggle звучит слишком просто, чтобы быть захватывающей, однако геймплей получился неожиданно аддиктивным: баловаться с переключателями под отличный саундтрек не надоедает долго. Infinitoggle также поддерживает процедурную генерацию головоломок и режим для дальтоников.

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Pompom: The Great Space Rescue

Милейший паззл-платформер, где игрокам нужно помочь хомячку, контролируя платформы и предметы на уровне. Pompom: The Great Space Rescue проверяет рефлексы на прочность и может похвастать очаровательным пиксель-артом, а также забавным сюжетом, где хомяк по имени Хоши спасается от космических котов-пиратов.

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Endling *Extinction is Forever

Эмоциональные истории иногда рассказываются в нарочито минималистической манере, и Endling — один из таких случаев. Это низкополигональный, но душевный рассказ о маме-лисице, которая пытается сберечь своих лисят в пост-апокалиптическом мире, потерпевшем экологическую катастрофу. Игроку предстоит прятаться от охотников, пробираться по опасным локациям и охотиться на животных, чтобы добыть еду для детей.

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Luminosus

Luminosus сочетает механики в стиле Tetris и паззлы на сочетания цветов, чтобы создать расслабляющую игру, которая, тем не менее, не стесняется бросить игроку вызов. Некоторые задачки заставляют неплохо поломать голову над тем, как именно передвинуть блоки, чтобы получить побольше очков. Luminosus поддерживает подключение внешнего контроллера, имеет ночной режим и режим для дальтоников, а также приятный, ненавязчивый саундтрек.

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Daily Dadish

Daily Dadish — уникальный ретро-платформер, состоящий из 365 уровней. Каждый из них доступен только в течение одного дня: чтобы спасти маленькие редиски, возвращаться в игру предстоит еще долго. Но в данном случае это скорее плюс — Daily Dadish предлагает множество открываемых персонажей, таблицу лидеров и отличное чувство юмора.

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