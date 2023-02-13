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1 час назад

Нейросеть показала, какой может быть экранизация GTA: San Andreas

Чемпионат.com

Нейросеть Midjourney по запросу одного из художников сгенерировала реалистичные фото персонажей Grand Theft Auto: San Andreas — согласно задумке, так могут выглядеть актёры для экранизации видеоигры.

Нейросеть показала, какой может быть экранизация GTA: San Andreas
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По большей части ИИ точно попал в образы персонажей, таких как Райдер и Биг Смоук. В то же время другие герои получились не такими похожими на оригиналы: пользователей удивило фото главного персонажа CJ, а его подруга Денниз кажется слишком юной. Кроме того, изображение Вузи напоминает скорее Нео из «Матрицы»

CJ

Чемпионат.com

Райдер

Чемпионат.com

Биг Смоук

Чемпионат.com

Свит

Чемпионат.com

Балласы

Чемпионат.com

Фрэнк Тенпенни

Чемпионат.com

Вузи

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Денниз Робинсон

Чемпионат.com

Цезарь Виалпандо

Чемпионат.com

В конце января компания Google представила новую нейросеть MusicLM — она может генерировать музыкальные произведения по текстовым запросам пользователей.

Игры,Google,
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