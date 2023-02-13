Нейросеть показала, какой может быть экранизация GTA: San Andreas

Нейросеть Midjourney по запросу одного из художников сгенерировала реалистичные фото персонажей Grand Theft Auto: San Andreas — согласно задумке, так могут выглядеть актёры для экранизации видеоигры.

По большей части ИИ точно попал в образы персонажей, таких как Райдер и Биг Смоук. В то же время другие герои получились не такими похожими на оригиналы: пользователей удивило фото главного персонажа CJ, а его подруга Денниз кажется слишком юной. Кроме того, изображение Вузи напоминает скорее Нео из «Матрицы»