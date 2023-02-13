В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
12 минут назад

Хакерша не взломает Hogwarts Legacy за обещанные 10 дней. Возникли трудности

Чемпионат.com

3 февраля известная хакерша под ником EMPRESS, известная тем, что взламывает антипиратскую защиту у игр, сообщила, что планирует снять Denuvo у Hogwarts Legacy в течение десяти дней. Как оказалось, процесс затянется.

У хакерши возникли трудности со взломом Hogwarts Legacy
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Девушка рассказала, что для защиты проекта используют новую, 17-ю версию Denuvo, которая значительно сложнее, чем предыдущая. Этот факт сильно озадачил EMPRESS, но она отметила, что всё равно «уничтожит» антипиратскую защиту.

Reddit

Как скоро защита с Hogwarts Legacy будет снята, неизвестно. Ранее EMPERSS призвала вообще не покупать лицензионные игры с Denuvo, а ждать появление пиратских взломанных версий. Она считает, что Denuvo — зло игровой индустрии.

Сама Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители