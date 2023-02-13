Стример Gorgc раскрыл размер зарплат у игроков в Dota 2 в Европе

«Не знаю, какая средняя зарплата в Юго-Восточной Азии, но содержать такую команду, как Fnatic, — это всё ещё дорого, я уверен. Дело в буткемпе, зарплатах, которые должны быть как минимум 4–5 тысяч долларов, так? Что касается Европы, если у тебя топовая команда, ты будешь платить минимум $ 10 тыс. каждому игроку. Где-то в этом районе».