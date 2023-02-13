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1 час назад

Авторы Dying Light 2 рассказали о развитии игры в 2023 году

Игромания.ру

Создатели Dying Light 2 рассказали, что ждёт зомби-экшен в этом году, отметив, что для игры 2023-й будет «удивительным».

Авторы Dying Light 2 рассказали о развитии игры в 2023 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В апреле разработчики улучшат боевую систему игры (как минимум местной физики), добавят новые задания и реализуют трансмогрификацию для экипировки. В июне Techland представит результаты своей работы над паркуром, а также разнообразит геймплей ночью. И уже позже в этом году ожидается второе дополнение с новым сюжетом, локацией и оружием.

Dying Light 2, которая вышла чуть больше года назад, доступна на PlayStation, Xbox и PC. Готовится и версия для Nintendo Switch.

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