Авторы Dying Light 2 рассказали о развитии игры в 2023 году

Создатели Dying Light 2 рассказали, что ждёт зомби-экшен в этом году, отметив, что для игры 2023-й будет «удивительным».

В апреле разработчики улучшат боевую систему игры (как минимум местной физики), добавят новые задания и реализуют трансмогрификацию для экипировки. В июне Techland представит результаты своей работы над паркуром, а также разнообразит геймплей ночью. И уже позже в этом году ожидается второе дополнение с новым сюжетом, локацией и оружием.