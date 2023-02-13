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1 час назад

Опубликован альтернативный трейлер Hogwarts Legacy в стиле 90-х годов

Газета.Ru

YouTube-блогер Jackarte опубликовал на своем канале трейлер к Hogwarts Legacy в стиле 90-х годов. Об этом сообщает портал Aroged.

Опубликован альтернативный трейлер Hogwarts Legacy в стиле 90-х годов
Фото: YouTube/JackarteYouTube/Jackarte

В качестве основы блогер взял существующий трейлер игры, в котором главные герои используют заклинание Круциатус. При помощи движка Unity 3D Jackarte переделал графику трейлера таким образом, чтобы она напоминала старые проекты для консоли PlayStation 1, которая была популярна в 90-х годах. Чтобы должным образом оценить внесенные изменения, блогер также опубликовал ролик-сравнение оригинала и «переделки».

Комментаторы оценили стиль Jackarte, похвалив его за аутентичную графику в стиле PS1.

Игра Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. В дальнейшем ожидаются версии для PlayStation 4 и Xbox One, а также Nintendo Switch. На момент публикации материала проект находится в топах Steam — как в плане выручки, так и количества одновременных игроков.

Ранее пользователям форума Reddit удалось получить в Hogwarts Legacy на ПК доступ к секретному контенту, который официально является временным эксклюзивом для версии на консолях PlayStation.

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