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30 минут назад

Hogwarts Legacy занял первые четыре места в свежем чарте Steam

Игромания.ру

Лидером свежего чарта Steam, где товары и игры упорядочены по выручке за семь дней, оказалась не Steam Deck, ожидаемо стала Hogwarts Legacy. Причём игра заняли сразу четыре первых места списка: учитывались как разные издания, так и предзаказы до релиза приключения.

Hogwarts Legacy занял первые четыре места в свежем чарте Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра вышла в раннем доступе 7 февраля, а позавчера стала доступна и обладателям обычных изданий. И счёт одновременных игроков в «Наследии» быстро стал идти на сотни тысяч: вот он превысил 200 тыс человек, вот почти достиг 500 тыс, а затем оказался больше 600 тыс... Теперь же онлайн Hogwarts Legacy в одном лишь Steam составляет более 830 тыс человек, и этот показатель всё растёт.

Также на этой неделе мы опубликовали обновляемую рецензию Hogwarts Legacy на основе 13 часов игры — оценки пока что нет, она появится в ближайшие дни.

Также в свежем чарте нашлось место ремейку Dead Space, а также Project Zomboid, предзаказам Destiny 2: Lightfall + Annual Pass и Dying Light 2 Stay Human, которой недавно исполнился год.

Чарт с 6 по 12 февраля:

  1. Hogwarts Legacy (новинка);
  2. Hogwarts Legacy (новинка);
  3. Hogwarts Legacy (новинка);
  4. Hogwarts Legacy (новинка);
  5. Steam Deck;
  6. Project Zomboid;
  7. ремейк Dead Space;
  8. Destiny 2: Lightfall + Annual Pass (предзаказы);
  9. Dying Light 2 Stay Human;
  10. CS:GO Prime Status Upgrade.
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