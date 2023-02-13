Hogwarts Legacy занял первые четыре места в свежем чарте Steam

Лидером свежего чарта Steam, где товары и игры упорядочены по выручке за семь дней, оказалась не Steam Deck, ожидаемо стала Hogwarts Legacy. Причём игра заняли сразу четыре первых места списка: учитывались как разные издания, так и предзаказы до релиза приключения.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра вышла в раннем доступе 7 февраля, а позавчера стала доступна и обладателям обычных изданий. И счёт одновременных игроков в «Наследии» быстро стал идти на сотни тысяч: вот он превысил 200 тыс человек, вот почти достиг 500 тыс, а затем оказался больше 600 тыс... Теперь же онлайн Hogwarts Legacy в одном лишь Steam составляет более 830 тыс человек, и этот показатель всё растёт.

Также на этой неделе мы опубликовали обновляемую рецензию Hogwarts Legacy на основе 13 часов игры — оценки пока что нет, она появится в ближайшие дни.

Также в свежем чарте нашлось место ремейку Dead Space, а также Project Zomboid, предзаказам Destiny 2: Lightfall + Annual Pass и Dying Light 2 Stay Human, которой недавно исполнился год.

Чарт с 6 по 12 февраля: