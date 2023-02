У CS:GO обновился рекорд посещаемости

Одновременно в онлайне находилось 1 320 219 игроков. Данный рекорд превысил на 11 тысяч игроков предыдущий рекорд, который был установлен в 2020 году. Сама игра вышла в 2012 году и до сих пор пользуется спросом у игроков со всего мира. Отчасти, такая высокая популярность поддерживается благодаря регулярным обновлениям игры и наборам скинов. Последнее обновление добавляет в игру множество косметических предметов: 7 раскрасок для оружия, которые были созданы художниками сообщества, особо редкие перчатки из кейса Clutch, 21 наклейку на тему «Шпионство» из Мастерской Steam, а также музыкальный набор Denzel Curry Ultimate, в который попали хиты Дензела Карри из его альбома 2022 года Melt My Eyez See Your Future.