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13 минут назад

У CS:GO обновился рекорд посещаемости

Droidnews

На днях вышло новое обновление «Revolution Case» для Counter-Strike: Global Offensive. Обновление позволило обновить рекорд посещаемости игры в Steam.

У CS:GO обновился рекорд посещаемости
Фото: DroidnewsDroidnews

Одновременно в онлайне находилось 1 320 219 игроков. Данный рекорд превысил на 11 тысяч игроков предыдущий рекорд, который был установлен в 2020 году. Сама игра вышла в 2012 году и до сих пор пользуется спросом у игроков со всего мира. Отчасти, такая высокая популярность поддерживается благодаря регулярным обновлениям игры и наборам скинов. Последнее обновление добавляет в игру множество косметических предметов: 7 раскрасок для оружия, которые были созданы художниками сообщества, особо редкие перчатки из кейса Clutch, 21 наклейку на тему «Шпионство» из Мастерской Steam, а также музыкальный набор Denzel Curry Ultimate, в который попали хиты Дензела Карри из его альбома 2022 года Melt My Eyez See Your Future.

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