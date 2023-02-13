Якутская студия заявила об удалении видео с игрой The Day Before на YouTube

«Так называемый владелец права на название является создателем приложения-календаря, которое никак не связано с миром игр. После того, как мы объявили о создании игры в 2021 году, он получил права на товарный знак до нас. Он предлагает нам связаться с ним, чтобы кое-что обсудить, но о чем с ним говорить? Мы будем бороться. Сила в правде», — заявили представители Fntastic.