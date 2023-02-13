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55 минут назад

Якутская студия назвала причину удаления роликов со своей игрой The Day Before на YouTube

Газета.Ruиещё 2

Якутская студия Fntastic, ответственная за разработку шутера про зомби-апокалипсис The Day Before, назвала причину недавней блокировки нескольких геймплейных роликов игры на YouTube и в Steam. Информацию по этому вопросу разработчики раскрыли в своем официальном Twitter-аккаунте.

Якутская студия заявила об удалении видео с игрой The Day Before на YouTube
Фото: Газета.ruГазета.ru

Начиная с 12 февраля два ролика Fntastic оказались недоступны для просмотра из-за «жалобы на нарушение прав на товарный знак». Оказалось, что название «The Day Before» уже было зарегистрировано неким гражданином США, который хочет использовать его для своего мобильного приложения.

«Так называемый владелец права на название является создателем приложения-календаря, которое никак не связано с миром игр. После того, как мы объявили о создании игры в 2021 году, он получил права на товарный знак до нас. Он предлагает нам связаться с ним, чтобы кое-что обсудить, но о чем с ним говорить? Мы будем бороться. Сила в правде», — заявили представители Fntastic.

Релиз The Day Before назначен на 10 ноября 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что обвиненные в плагиате разработчики The Day Before пожаловались на дезинформацию в интернете.

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