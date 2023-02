The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой «тяжёлой» игрой для Switch

Согласно информации со страницы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в eShop, новое приключение Линка стало самым «тяжёлым» эксклюзивом Nintendo для Switch. Размер игры составил 18,2 ГБ.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

До Tears of the Kingdom самым «тяжёлым» эксклюзивным проектом была The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая занимает 14,4 ГБ. Следом идёт Xenoblade Chronicles 3 с её 14 ГБ.

Если же говорить о всех играх на Nintendo Switch, включая сторонних издателей, то лидером по размеру является NBA 2K23 с её 53,7 ГБ. А полное издание The Witcher 3: Wild Hunt, к примеру, занимает на Switch 31,5 ГБ.