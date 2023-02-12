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1 минуту назад

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой «тяжёлой» игрой Nintendo для Switch

Игромания.ру

Согласно информации со страницы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в eShop, новое приключение Линка стало самым «тяжёлым» эксклюзивом Nintendo для Switch. Размер игры составил 18,2 ГБ.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала самой «тяжёлой» игрой для Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

До Tears of the Kingdom самым «тяжёлым» эксклюзивным проектом была The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая занимает 14,4 ГБ. Следом идёт Xenoblade Chronicles 3 с её 14 ГБ.

Если же говорить о всех играх на Nintendo Switch, включая сторонних издателей, то лидером по размеру является NBA 2K23 с её 53,7 ГБ. А полное издание The Witcher 3: Wild Hunt, к примеру, занимает на Switch 31,5 ГБ.

Релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch состоится 12 мая. Игра стоит 69,99 долларов вместо стандартных 59,99, но, похоже, что такой ценник не станет новым стандартом для других эксклюзивов Nintendo. А ещё в Tears of the Kingdom будет поддержка русского языка.

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