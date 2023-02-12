Теперь в первую Fallout можно играть на смартфонах

Fallout Community Edition — это полностью рабочая реконструкция Fallout с тем же оригинальным геймплеем, но с исправленными багами движка и техническими улучшениями. Игра практически без проблем работает на нескольких платформах.

Одно из главных достоинств Fallout Community Edition — это открытый исходный код и вшитые в игру фанатские патчи и технические улучшения. Игру можно запустить на ПК, смартфонах под управлением Android, iOS, а также на актуальных версиях MacOS.

В инструкции по установке сообщается, что пользователь должен иметь купленную копию оригинальной Fallout в Steam или GOG. Моддер собирается и дальше работать над Community Edition, улучшая все её составляющие. Он собирается привнести в сборку механики из второй части, чтобы улучшить геймплей.