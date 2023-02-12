Стали известны детали новой игры авторов Gotham Knights

О том, что создатели Gotham Knights из WB Games Montreal уже трудятся над новой масштабной игрой, было известно ещё с прошлого года. Теперь же появились дополнительные подробности — благодаря свежей вакансии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сообщается, что WB Games Montreal ищет в свою команду ведущего программиста геймплея для игры AAA-класса по вселенной комиксов DC. В вакансии также упоминается желательный, но необязательный опыт работы с Unreal Engine 4/5 и будущая задача по «оптимизации мультиплатформенных систем и инструментов».

Кроме того, как сообщает портал Twisted Voxel, проект будет однопользовательским, но официального подтверждения этому пока нет.

Согласно LinkedIn-профилю старшего продюсера WB Games Montreal Inc Брайана Теберга, производство нового неанонсированного проекта WB Games Montreal началось в декабре прошлого года.