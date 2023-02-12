В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Вселенная DC и Unreal Engine: стали известны детали новой игры авторов Gotham Knights

Игромания.ру

О том, что создатели Gotham Knights из WB Games Montreal уже трудятся над новой масштабной игрой, было известно ещё с прошлого года. Теперь же появились дополнительные подробности — благодаря свежей вакансии.

Стали известны детали новой игры авторов Gotham Knights
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что WB Games Montreal ищет в свою команду ведущего программиста геймплея для игры AAA-класса по вселенной комиксов DC. В вакансии также упоминается желательный, но необязательный опыт работы с Unreal Engine 4/5 и будущая задача по «оптимизации мультиплатформенных систем и инструментов».

Кроме того, как сообщает портал Twisted Voxel, проект будет однопользовательским, но официального подтверждения этому пока нет.

Согласно LinkedIn-профилю старшего продюсера WB Games Montreal Inc Брайана Теберга, производство нового неанонсированного проекта WB Games Montreal началось в декабре прошлого года.

Что до Gotham Knights, то она, напомним, вышла 21 октября прошлого года на PC, Xbox Series и PS5. Игра попала в список PC-игр 2022 года с худшей оптимизацией, составленный DSOGaming.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители