Из ремейка Resident Evil 4 удалят одну из ключевых механик оригинальной игры

Режиссеры ремейка Resident Evil 4 в интервью порталу Gameinformer сообщили, что убрали из грядущей игры одну из ключевых механик. Речь идет о Quick Time Event, представляющая собой динамичные сцены, во время которых игрок должен быстро и правильно нажимать на кнопки.

По словам разработчиков, QTE в Resident Evil 4 Remake заменят на «парирование», чтобы сделать сражения более увлекательными и разнообразными. Данная идея пришла во время работы над ножевым боем между Леоном и Краузером.