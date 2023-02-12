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1 час назад

Из ремейка Resident Evil 4 удалят одну из ключевых механик оригинальной игры

Cq.ru

Режиссеры ремейка Resident Evil 4 в интервью порталу Gameinformer сообщили, что убрали из грядущей игры одну из ключевых механик. Речь идет о Quick Time Event, представляющая собой динамичные сцены, во время которых игрок должен быстро и правильно нажимать на кнопки.

Из ремейка Resident Evil 4 удалят одну из ключевых механик оригинальной игры
Фото: Cq.ruCq.ru

По словам разработчиков, QTE в Resident Evil 4 Remake заменят на «парирование», чтобы сделать сражения более увлекательными и разнообразными. Данная идея пришла во время работы над ножевым боем между Леоном и Краузером.

Ранее стало известно, что из ремейка Resident Evil 4 уберут возможность заглянуть под юбку Эшли. Релиз игры состоится 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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