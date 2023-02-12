Игроков в Hogwarts Legacy лишили романтики

Игру про волшебников Hogwarts Legacy сознательно оставили без романтических отношений между персонажами из-за их несовершеннолетнего возраста. Об этом в интервью GamePro заявила ведущий дизайнер повествования проекта Мойра Сквайр.
«Мы приняли сознательное решение этого не делать. Невозможно сделать это хорошо, так как в конце концов, вы главный герой в игре и благодаря редактору персонажей можете быть кем угодно. Развить романтические отношения в таком сценарии было бы слишком сложно», — отметил она.
Сквайр также указала на то, что главному герою по сюжету не более 15 лет.
«Это тоже важный факт. Есть вещи, которые мы просто не хотели тематически затрагивать, учитывая возраст героя. Однако вы можете знакомиться с персонажами и подружиться с ними», — добавила она.
При этом некоторые персонажи в диалогах рассказывают о своих партнерах или женихах, игра просто не хочет заострять внимание на этой теме, пояснила дизайнер.