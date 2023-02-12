Игроков в Hogwarts Legacy лишили романтики

«Мы приняли сознательное решение этого не делать. Невозможно сделать это хорошо, так как в конце концов, вы главный герой в игре и благодаря редактору персонажей можете быть кем угодно. Развить романтические отношения в таком сценарии было бы слишком сложно», — отметил она.