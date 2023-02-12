В ремейке Resident Evil 4 разрешили парировать топоры и вилы

В ремейке Resident Evil 4 появилась новая геймплейная механика — система парирования атак с помощью ножа, которая подходит в том числе для защиты от атак топорами и вилами при сражениях в деревне в начале игры. Об этом в интервью журналу Game Informer рассказал геймдизайнер Казунори Кадой.

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«Мы задались вопросом: «Если бы мы хотели драться ножом в ремейке, как мы могли бы это сделать?» Этот вопрос в конечном итоге и стал началом создания новой механики», — отметил разработчик.

По его словам, первоначально парирование создали только для битвы главного героя Леона Кеннеди с одним из антагонистов, Джеком Краузером. В оригинальной игре противостояние проходило на ножах, но было оформлено в виде ролика с QTE нажатием кнопок в нужный момент.

«Как только механика парирования была реализована и я снова играл в оригинальную Resident Evil 4, то обнаруживал, что хочу парировать и в оригинале. Именно тогда я почувствовал, что мы создали нечто по-настоящему интересное», — добавил Кадой.