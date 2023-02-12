В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Разработчики ремейка Resident Evil 4 научили Леона парировать ножом ради битвы с Краузером

Газета.Ru

В ремейке Resident Evil 4 появилась новая геймплейная механика — система парирования атак с помощью ножа, которая подходит в том числе для защиты от атак топорами и вилами при сражениях в деревне в начале игры. Об этом в интервью журналу Game Informer рассказал геймдизайнер Казунори Кадой.

В ремейке Resident Evil 4 разрешили парировать топоры и вилы
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мы задались вопросом: «Если бы мы хотели драться ножом в ремейке, как мы могли бы это сделать?» Этот вопрос в конечном итоге и стал началом создания новой механики», — отметил разработчик.

По его словам, первоначально парирование создали только для битвы главного героя Леона Кеннеди с одним из антагонистов, Джеком Краузером. В оригинальной игре противостояние проходило на ножах, но было оформлено в виде ролика с QTE нажатием кнопок в нужный момент.

«Как только механика парирования была реализована и я снова играл в оригинальную Resident Evil 4, то обнаруживал, что хочу парировать и в оригинале. Именно тогда я почувствовал, что мы создали нечто по-настоящему интересное», — добавил Кадой.

В результате разработчики разрешили Леону Кеннеди применять парирование ножом и с другими врагами по сюжету игры. Дизайнер добавил, что при создании локаций они в первую очередь ориентировались на Resident Evil VII и Resident Evil VIII.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители