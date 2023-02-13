Ноутбуки на RTX 4060 окажутся существенно дороже предшественников

Тот факт, что NVIDIA не стала взвинчивать цену на новейшие видеокарты линейки RTX 40XX создало ложное впечатление, что и ноутбуки на базе свежих моделей будут предлагаться по прежней цене.

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На деле же всё не так радужно. По данным инсайдеров, стоимость лэптопов с видеокартами RTX 4060 превысит ранее объявленную розничную цену в 999 долларов. Ожидается, что скорее всего речь будет о ценовом диапазоне от 1200 до 1300 долларов.

Что интересно, в данном случае речь идёт о бюджетных моделях. Более качественные варианты могут стоить до 1470 долларов. Для сравнения, прошлогодние ноутбуки на базе RTX 3060 стоили в районе 1100 долларов.