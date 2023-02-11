СS:GO побила собственный исторический рекорд онлайна в Steam

10 февраля авторы CS:GO добавили в игру новую коллекцию косметических предметов The Revolution. Помимо этого, патч ввёл в игру ещё одну капсулу с наклейками и музыкальный набор с треками рэпера Дензела Карри. С релизом нового контента шутер побил свой личный рекорд онлайна в Steam. Об этом стало известно благодаря Steam DB.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В 2020-м пик онлайна CS:GO в Steam достиг 1 308 963 человека. Теперь он составляет 1 320 019 пользователей.