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1 час назад

Благодаря новому контенту СS:GO побила собственный рекорд онлайна в Steam

Чемпионат.com

10 февраля авторы CS:GO добавили в игру новую коллекцию косметических предметов The Revolution. Помимо этого, патч ввёл в игру ещё одну капсулу с наклейками и музыкальный набор с треками рэпера Дензела Карри. С релизом нового контента шутер побил свой личный рекорд онлайна в Steam. Об этом стало известно благодаря Steam DB.

СS:GO побила собственный исторический рекорд онлайна в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В 2020-м пик онлайна CS:GO в Steam достиг 1 308 963 человека. Теперь он составляет 1 320 019 пользователей.

В первый день пиковый онлайн недавно вышедшей Hogwarts Legacy остановился на 693 тыс. человек. Игра вошла в топ-10 игр с самым высоким пиковым онлайном. Новая игра по вселенной «Гарри Поттера» доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Пользователям PlayStation 4 и Xbox One придётся потерпеть до 4 апреля, а версия для Nintendo Switch выйдет аж 25 июля.

Игры,Гарри Поттер,
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