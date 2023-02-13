Назван самый популярный факультет в Hogwarts Legacy

В Hogwarts Legacy у игрока есть возможность воспротивиться решению распределяющей шляпы и выбрать факультет самостоятельно. Игра доступна несколько дней и многие уже успели выбрать факультет (или смириться с выбором шляпы).
Разработчики Hogwarts Legacy предусмотрели 4 достижения, которые связаны с факультетами: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Это позволяет отследить примерную популярность факультетов.
В Steam и на PSNProfiles собирают данные о достижениях игроков в Hogwarts Legacy.
Получается, что на PlayStation игроки в Hogwarts Legacy выбирают факультеты так (% от общего числа игроков, т.е. не все сделали выбор или пока не получили достижение):
В Hogwarts Legacy у игрока есть возможность воспротивиться решению распределяющей шляпы и выбрать факультет самостоятельно. Игра доступна несколько дней и многие уже успели выбрать факультет (или смириться с выбором шляпы).
Получается, что Пуффендуй — самый непопулярный факультет на ПК в Steam и на PlayStation, а вот Слизерин все любят.