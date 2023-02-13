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27 минут назад

Гриффиндор не самый популярный факультет Hogwarts Legacy

Inc-Newsиещё 1

В Hogwarts Legacy у игрока есть возможность воспротивиться решению распределяющей шляпы и выбрать факультет самостоятельно. Игра доступна несколько дней и многие уже успели выбрать факультет (или смириться с выбором шляпы).

Назван самый популярный факультет в Hogwarts Legacy
Фото: inc-news.ruinc-news.ru

Разработчики Hogwarts Legacy предусмотрели 4 достижения, которые связаны с факультетами: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Это позволяет отследить примерную популярность факультетов.

В Steam и на PSNProfiles собирают данные о достижениях игроков в Hogwarts Legacy.

Получается, что на PlayStation игроки в Hogwarts Legacy выбирают факультеты так (% от общего числа игроков, т.е. не все сделали выбор или пока не получили достижение):

  • Слизерин — 15.40%
  • Когтевран — 14.26%
  • Гриффиндор — 13.14%
  • Пуффендуй — 8.41%

В Hogwarts Legacy у игрока есть возможность воспротивиться решению распределяющей шляпы и выбрать факультет самостоятельно. Игра доступна несколько дней и многие уже успели выбрать факультет (или смириться с выбором шляпы).

Получается, что Пуффендуй — самый непопулярный факультет на ПК в Steam и на PlayStation, а вот Слизерин все любят.

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