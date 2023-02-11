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1 час назад

Источник: создателям FIFA придётся заплатить за АПЛ вдвое больше

Чемпионат.com

Electronic Arts на грани подписания нового шестилетнего контракта с Английской Премьер-лигой. Сумма сделки — около £ 488 млн ($ 589 млн). Сообщается, что стоимость контракта более чем вдвое превышает сумму изначального сотрудничества.

Создателям FIFA придётся заплатить за АПЛ вдвое больше
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным издания Sky Sports, в пятницу английские футбольные клубы проинформировали о сделке. Ожидается, что она будет приносить более £ 80 млн ($ 96 млн) в год. EA в свою очередь сохранит за собой права на некоторые из самых популярных команд мира, включая «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Новая сделка подтверждает тот факт, что АПЛ (Английская Премьер-лига) — самая прибыльная футбольная лига в мире. В том числе благодаря многомиллионным контрактам с телевизионными гигантами.

Узнаваемость бренда АПЛ делает его главной добычей для EA, которая недавно лишилась лицензии FIFA. При этом игровая корпорация смогла подписать соглашения с сотнями футбольных команд и спортсменов, а также с более чем 30-ю лигами для игр серии EA Sports FC.

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