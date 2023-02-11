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31 минуту назад

На Kickstarter пытаются собрать деньги на хоррор-шутер Ill, но это не Team Clout

Игромания.ру

Вчера проект, подписанный российской студией Team Clout, появился на Kickstarter. Его создатели объявили, что подошли к важной вехе разработки амбициозного хоррор-шутера Ill: игра практически готова, но ей требуется серьёзная доработка, вдобавок студия хочет выпустить Ill не только на РС, но и на новых консолях.

На Kickstarter пытаются собрать деньги на хоррор-шутер Ill
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Скоро оказалось, что к Team Clout этот краудфандинговый проект не имеет никакого отношения: разработчики по-прежнему получают средства на создание игры через Patreon и не занимаются промо-кампанией игры. Российская инди-студия Team Clout показала первый геймплей хоррора ILL

Сложно понять, на что рассчитывали мошенники, «сформировавшие» страницу Ill из уже выпущенных роликов и опубликованных скриншотов. На «завершение работы» они запросили 15 тысяч евро. И даже если бы вкладчики проявили интерес, то получить эти деньги можно было бы не раньше, чем через 35 дней, а за это время подлог неминуемо всплыл бы.

Есть вероятность, что таким способом некто попытался «подстегнуть» создателей Ill, которые не особо балуют новостями поклонников игры. Если так, то задумка сработала: Максим Верёхин, один из разработчиков, подтвердил на DTF, что команда продолжает работу и вскоре планирует что-то сообщить об игре.

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