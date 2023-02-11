Назван победитель фиджитал-турнира по Warface и лазертагу

Российская команда Winstrike стала победителем Фиджитал Игр 3 в дисциплине Warface в сочетании с лазертагом. В финале она обыграла команду Repulse, опередив ее по дополнительным показателям — 21:20 (10:10, 10:10).

Фото: предоставлено пресс-службой «Игр будущего» предоставлено пресс-службой «Игр будущего»

Цифровой этап завершился вничью — 10:10. Физический этап финала проходил на площадке лазертага. Repulse смогла сравнять счет — 10:10 и 20:20 по итогам двух этапов. Исход матча решил третий показатель — Winstrike чаще соперника активировали устройства по сумме двух этапов соревнования.

Победителям достался трофей Фиджитал Игр, а также половина призового фонда — 500 тысяч рублей.

«Первые два пункта — баллы и фраги — у команд были одинаковыми, поэтому судьба чемпионства определилась по количеству установленных цифровых пламеней. Два часа бились — и такая равная была игра. Конечно, физические нагрузки дались тяжелее, чем цифровые. Никакого дисбаланса на карте для лазертага нет. Поэтому и счет равный», — сказал игрок Winstrike Руслан Framer Кулахметов.

Третье место завоевала команда Awinaw, которая обыграла MementoMori (11:5, 12:8).