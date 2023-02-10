Российская студия Team Clout вынесла на Kickstarter хоррор-шутер Ill

Ещё в 2021 году мы услышали, что небольшая российская студия Team Clout работает над амбициозным хоррор-шутером Ill. До сих пор средства на разработку авторы получали при помощи Patreon.А теперь проект независимой группы появился на Kickstarter.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики объявили, что подошли к важной вехе: проект практически готов, но ему требуется серьёзная доработка. Вдобавок студия хочет выпустить Ill не только на РС, но и на новых консолях.

Для завершения работы Team Clout требуется собрать 15 тысяч евро. На это у студии есть 35 дней, но пока что особенного ажиотажа у вкладчиков проект не вызвал.

В Ill мы попадём в район, полный мутировавших существ и загадочных головоломок. Игрокам потребуется выбраться из по-настоящему жуткого места: разработчики усердно работали над анимацией и звуковыми эффектами, чтобы сделать игровой процесс максимально пугающим.