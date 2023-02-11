Игроки остались в восторге от Hogwarts Legacy в Steam

Не прошло и суток после официального релиза Hogwarts Legacy, а в Steam уже больше 25 тыс. пользователей поставили свои оценки — и 94% из них положительные.
С одной стороны, это удивительно, учитывая не самую лучшую ПК-версию — некоторые жалуются на неочевидные падения кадровой частоты и общую нестабильность. Однако, вероятно, куда больше на рейтинг повлияла общая обстановка, когда активисты и хейтеры Джоан Роулинг пытаются «потопить» новинку, а обычные геймеры ратуют за её успех.
Hogwarts Legacy показала феноменальные результаты в Steam — игра уже вошла в топ-10 по пиковому онлайну. Вчера одновременно играли 693 454 человека, а в ближайшие два дня результат ещё могут улучшиться. Однако до пика Elden Ring и Cyberpunk 2077 игра уже вряд ли дойдёт.