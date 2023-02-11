Игроки остались в восторге от Hogwarts Legacy в Steam

Не прошло и суток после официального релиза Hogwarts Legacy, а в Steam уже больше 25 тыс. пользователей поставили свои оценки — и 94% из них положительные.

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С одной стороны, это удивительно, учитывая не самую лучшую ПК-версию — некоторые жалуются на неочевидные падения кадровой частоты и общую нестабильность. Однако, вероятно, куда больше на рейтинг повлияла общая обстановка, когда активисты и хейтеры Джоан Роулинг пытаются «потопить» новинку, а обычные геймеры ратуют за её успех.