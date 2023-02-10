Авторы Diplomacy Is Not An Option показали, как строить и как воевать

Российская студия Door 407 год назад, 9 февраля 2022 года, выпустила в ранний доступ градостроительный симулятор Diplomacy Is Not An Option. И теперь разработчики отметили годовщину игры, рассказав об основных этапах обновления версии раннего доступа.

Фото: igromania.ru igromania.ru

За минувший год авторы не только сражались с ошибками, которых было достаточно. В частности, по запросам игроков был добавлен казуальный режим «Город сказка — город мечта» и идёт работа над ещё более расслабляющим режимом. В Бесконечный режим добавили испытания, а теперь приступили к созданию сюжетной кампании и редактора карт.

Студия уверена, что справится с задачами в течение этого года и Diplomacy Is Not An Option покинет ранний доступ уже в 2023 году. На момент релиза в ней будет однопользовательская кампания с по меньшей мере двумя сюжетными ветками, редактор карт, а также новые биомы и враги, дополнительные версии Бесконечного режима и испытания для них.