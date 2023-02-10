В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Авторы Diplomacy Is Not An Option показали, как строить и как воевать

Игромания.ру

Российская студия Door 407 год назад, 9 февраля 2022 года, выпустила в ранний доступ градостроительный симулятор Diplomacy Is Not An Option. И теперь разработчики отметили годовщину игры, рассказав об основных этапах обновления версии раннего доступа.

Авторы Diplomacy Is Not An Option показали, как строить и как воевать
Фото: igromania.ruigromania.ru

За минувший год авторы не только сражались с ошибками, которых было достаточно. В частности, по запросам игроков был добавлен казуальный режим «Город сказка — город мечта» и идёт работа над ещё более расслабляющим режимом. В Бесконечный режим добавили испытания, а теперь приступили к созданию сюжетной кампании и редактора карт.

Студия уверена, что справится с задачами в течение этого года и Diplomacy Is Not An Option покинет ранний доступ уже в 2023 году. На момент релиза в ней будет однопользовательская кампания с по меньшей мере двумя сюжетными ветками, редактор карт, а также новые биомы и враги, дополнительные версии Бесконечного режима и испытания для них.

Обо всём, что ждёт игроков, будут рассказывать в своё время. А пока разработчики выпустили два новых трейлера. Они посвящены строительству и эпическим осадам замков.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители