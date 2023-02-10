Авторы Max Payne раскрыли судьбу ремейка культовой игры

Финская студия Remedy заявила, что планирует выпустить ремейк культового нуарного экшена Max Payne на последнем поколении консолей. Об этом говорится в финансовом отчете Remedy за 2022 год.

«Ремейки Max Payne 1 и Max Payne 2 находится на стадии концепта. Авторы проектов добились хорошего прогресса. Мы с нетерпением ждем возможности снова оживить нашего любимого персонажа на консолях нового поколения для новых поколений фанатов», — говорится в документе.

Отмечается, что таким образом игры должны будут выйти уже на PlayStation 5 и Xbox Series X. Ради разработки этих двух игр компания заключила соглашение со студией Rockstar Games.

На PS5 и Xbox Series финская Remedy планирует выпустить и Alan Wake 2. В компании уточнили, что психологический экшен-триллер про писателя уже можно пройти от начала до конца.

В отчете указано, что авторы в ближайшее время перейдут к этапу полировки игры. Однако в Remedy признали, что пока ремастер первой части Alan Wake не принес им прибыли.

«Мы ожидаем, что продажи ремастера будут расти после выхода Alan Wake 2, так как новые игроки захотят узнать оригинальную историю», — говорится в документе.