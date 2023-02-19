Игры с поддержкой RTX: лучшие игры с трассировкой лучей

В 2018 году, когда NVIDIA впервые представила технологию трассировки лучей, никто и не догадывался, что она станет неотъемлемым элементом графики всех более-менее крупных игр. Мы собрали десять игр, где RTX реализована лучше всего — и где реалистичное освещение действительно оправдывает высокую нагрузку на компьютер.

Фото: Steam Steam

Minecraft

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Minecraft, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор остается одной из самых популярных видеоигр на планете. В этом контексте неудивительно, что именно она стала первой подопытной для выпуска RTX-мода от NIVIDIA — и он прекрасно выполняет свою задачу. Трассировка лучшей преображает кубический мир Minecraft до неузнаваемости за счет мягкого освещения, теней, солнечных бликов на воде и отражений. Конечно, для RTX понадобится весьма мощный компьютер, но прокачанная графика действительно того стоит.

NVIDIA

Quake II

После модернизации Minecraft разработчики нашли новый объект для экспериментов — вторую часть Quake. Среди геймеров она пользуется не самой блестящей репутацией, т.к. многие предпочитают оригинальную игру, однако Quake II послужила отличным полигоном для трассировки лучей. Металлические базы строггов, контрастное полутьмы в помещениях и яркого солнца снаружи. Да, модели и текстуры по-прежнему устаревшие, однако современное освещение разительно омолодило внешний вид игры — фанатским модам до таких результатов далеко.

Steam

Portal

Portal — последний на данный момент эксперимент NVIDIA. Последний и, пожалуй, самый впечатляющий: шедевр Valve и без модификаций хорошо выглядел благодаря безупречному визуальному дизайну, но реалистичное освещение невероятно работает на погружение. Холодные отблески света от металлических панелей в тестовых комнатах, мерцание портальной пушки, куба-компаньона и других механизмов, текстуры на поверхности стен… RTX в Portal невероятно требователен к железу, и на то есть хорошие причины.

Steam

Fortnite

До недавнего времени мультяшную графику Fortnite едва ли можно было назвать эталоном, но ситуация изменилась, когда Epic Games выпустила обновление, которое перевело игру на Unreal Engine 5. Даже несмотря на не самый реалистичный стиль, на новом графическом движке пейзажи королевской битвы выглядят потрясающе. Отдельного упоминания заслуживает мягкий солнечный свет и проработка теней, которые оставляют далеко позади многие ААА-блокбастеры.

Epic Games

Control

Control была одной из первых игр, которые привлекли внимание широкой публики к потенциалу технологии RTX. Она отлично выглядит и по сей день. При реалистичном освещении и спецэффектах перестрелки ощущаются совсем иначе, а главная локация игры — таинственный Старейший дом — кажется более жуткой и реальной. В Control прогулки по заброшенным коридорам и баловство с интерактивными объектами захватывают ничуть не меньше, чем, собственно, геймплейные механики. Правда, даже сейчас не каждый компьютер может похвастать достаточным запасом мощности для игры со включенной трассировкой лучей.

Steam

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 справедливо (и предсказуемо) разочаровала тысячи геймеров, но, в то же время, подарила нам Найт-Сити — один из самых проработанных киберпанковых городов за всю историю игровой индустрии. От обаяния ночного мегаполиса, сияющего светом сотен неоновых вывесок и голограмм, порой просто захватывает дух: Найт-Сити кажется живым, ярким и непредсказуемым. Плохая новость только в том, что оценить графику по достоинству смогут очень немногие — в разрешении 4К со включенным RTX игра пожирает немыслимо много ресурсов.

Steam

Metro Exodus

Серия Metro всегда была образцовым бенчмарком для производительности компьютеров, и Metro Exodus — не исключение. Разработчики впервые демонстрируют мир далеко за пределами пост-ядерной Москвы, и реалистичная модель освещения делает его живым. От серой деревеньки в топях до казахских пустошей и заброшенного детского лагеря близ дамбы — окружением в Metro Exodus хочется наслаждаться.

Steam

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV заставляла консоли прошлого поколения работать на пределе возможностей — и то же самое произошло с компьютерами, когда проект вышел на ПК в 2018 году. Даже спустя огромный, по меркам рынка технологий, срок игра по-прежнему считается одной из самых требовательных среди блокбастеров. Одни только текстуры высокого разрешения занимают примерно 150 ГБ. Но, справедливости ради, глядя на графическое великолепие Final Fantasy XV несложно понять, откуда взялись заоблачные системные требования.

Steam

Shadow of the Tomb Raider

Заключительная часть перезапущенной трилогии Tomb Raider забросила расхитительницу гробниц в джунгли Южной Америки, где трассировка лучей делает светотень гораздо интереснее. Shadow of the Tomb Raider также отличается неожиданно хорошей оптимизацией, но для игры в 1440р или 4К все равно понадобится топовая видеокарта как минимум из линейки RTX 30.

Steam

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo следует прямо за Cyberpunk 2077 в плане детализации: цифровой Токио даже без всякого киберпанка смотрится великолепно. Прогулки по опустевшим ночным улицам и спецэффекты магических способностей главного героя при включенном RTX выглядят еще лучше.