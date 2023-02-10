В Японии рекламируют Hogwarts Legacy с помощью шоу про волшебников

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» вышла сегодня во всём мире, в том числе и в Японии. Оказалось, что японские маркетологи решили порекламировать игру с помощью телевизионного шоу про волшебников. В сеть слили отрывок этого проекта.

Отрывок из японского шоу про волшебников по мотивам Hogwarts Legacy

Судя по ролику, в шоу также рекламируют PS4 и PS5. Сообщается, что в Японии консоли Sony стали активнее покупать именно благодаря релизу Hogwarts Legacy. При этом в стране более востребована Nintendo Switch, и новая игра по вселенной «Гарри Поттера» выйдет на неё только летом.