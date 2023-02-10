В Hogwarts Legacy нашли секретный контент

Пользователям форума Reddit удалось получить в игре о волшебниках Hogwarts Legacy на ПК доступ к секретному контенту, который официально является временным эксклюзивом для версии на консолях PlayStation. Об этом сообщает портал Twisted Voxel.

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Отмечается, что игроки в том числе получили доступ к обычно недоступному квесту «Хогсмидский магазин с привидениями», а также доступ к дополнительным локациям — подземелью в деревне Хогсмид и собственной лавке.

Также геймеры узнали, что можно заполучить и дополнительные внутриигровые предметы, в том числе рецепт зелья «Феликс Фелицис», который официально дается только за предзаказ проекта.

По данным портала, весь секретный контент хранится в файлах Hogwarts Legacy и на ПК. Один из пользователей пояснил, что вручную изменил файл сохранения в HEX-редакторе. Он также посоветовал не обновлять игру, чтобы не повредить файлы сохранений.