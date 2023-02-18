Самые требовательные игры на ПК: ТОП игр с высокими системными требованиями

Каждый год или два производители компьютерного железа представляют новые линейки своих продуктов, а разработчики игр, конечно же, используют новые технологии и постоянно повышают системные требования. Погоня за максимальными настройками графики год от года становится все более сложным хобби. Мы подготовили список из пяти самых требовательных компьютерных игр последних лет.

Фото: Steam Steam

Portal with RTX

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Portal with RTX — последний и, на данный момент, самый требовательный бенчмарк разработки NVIDIA. Этот графический мод, как и Minecraft RTX или Quake II RTX, добавляет в легендарную головоломку Valve технологию трассировки лучей, и фотореалистичное освещение кардинально преображает старую игру. Правда, для того, чтобы оценить красоты в действии, необходима как минимум RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти и не самый старый процессор. Для ультра-графики в разрешении 4К рекомендуется RTX 4080, 32 ГБ RAM и мощнейшие CPU.

Steam

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2020 года на бумаге обладает весьма демократичными системными требованиями, но они лишь вводят в заблуждение: на практике даже топовые машины не всегда справляются с рендером игры. Причем речь не только о высокой нагрузке на видеокарту — проект проверяет на прочность каждый хоть сколько-то важный компонент компьютера, от процессора до скорости жесткого диска. Высокая дальность прорисовки, фотореалистичные пейзажи и симуляция невероятно комплексных машин накладывает свой отпечаток. По крайней мере, на разрешениях 1440р и выше.

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Final Fantasy XV

Final Fantasy XV вышла на ПК еще в 2018 году, однако печально известная JRPG от Square Enix до сих пор остается одной из самых требовательных компьютерных игр на рынке. Прежде всего, если вы хотите запустить ее на максимальных настройках графики, вам понадобится расчистить 155 ГБ свободного места на жестком диске для текстур высокого разрешения. И даже после этого нет никаких гарантий, что ваш ПК сможет добиться стабильных 60 fps на рекомендованной GTX 1060. Тем, кто нацелен на 4К, нужна как минимум RTX 30 серии, а то и RTX 4090.

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Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 оказалась одним из главных разочарований в современной игровой индустрии, но мало кто готов поспорить, что Найт-Сити — красивейший, великолепно проработанный город. И для того, чтобы изучить его красоты на максимальных настройках графики, необходимо собрать весьма мощный компьютер. GTX 1060 и 12 GB оперативки — минимальные требования. Если говорить о 4К, то Cyberpunk 2077 потребует, ни много ни мало, RTX 4090 — самую мощную видеокарту из ныне выпущенных.

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A Plague Tale: Requiem

Наконец, A Plague Tale: Requiem — неожиданный претендент на звание самого актуального бенчмарка для игровых компьютеров. Никто не предполагал, что продолжение приятного, но весьма бюджетного приключения окажется настолько требовательным к ресурсам системы: из-за большого объема мелких эффектов и физической симуляции даже RTX 4090 в среднем выдает 70 fps. К тому же, владельцам видеокарт AMD отдельно не повезло — игра не поддерживает динамическое масштабирование FSR 2.0. или XeSS, только DLSS от NVIDIA.