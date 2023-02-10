GamesVoice запросила 1,9 млн руб. на создание русскоязычной локализации Hogwarts Legacy

Студия озвучания GamesVoice запустила краудфандинговую кампанию, целью которой является создание русскоязычного дубляжа для новой игры Hogwarts Legacy. Энтузиасты просят за свою работу 1,9 млн руб. Собранные средства пойдут на записи реплик из игры, общий хронометраж которых равен 33 часам, а также работу режиссера дубляжа, укладку текста и интеграцию локализации в Hogwarts Legacy. GameVoice обещает привлечь к записи профессиональных актеров из театра и кино. Не исключено даже появление голосов актеров, которые ранее озвучивали фильмы "Гарри Поттер". Сроки проведения работ энтузиасты не раскрывают. Однако в студии заявили, что на релизе локализация будет распространяться бесплатно. В качестве демоверсии своей работы энтузиасты опубликовали озвученный их силами трейлер Hogwarts Legacy. На момент написания новости 400 человек пожертвовали GamesVoice более 260 тыс. руб. В студии заявили, что в случае успеха они займутся локализацией других крупных игр вроде GTA и Mass Effect. В портфолио GamesVoice входят неофициальные русификаторы для таких игр, как Observer, Control, Resident Evil 3 и не только. Ранее "Газета.Ru" писала о том, что геймеры и критики с восторгом приняли новую игру по мотивам "Гарри Поттера".