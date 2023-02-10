Valve исправила уязвимость в Dota 2, о которой было известно почти 1,5 года

Разработчики Dota 2 исправили уязвимость, о которой было известно уже 15 месяцев. Этому поспособствовала компания Avast, передавшая Valve информацию о том, как хакеры могут запускать произвольный код на ПК других игроков.

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Оказалось, Dota 2 работала на старой версии движка JavaScript V8 от 2018 года. При этом упомянутая выше уязвимость была устранена еще в октябре 2021-го. Чтобы избавиться от самых наглых читеров, которые отключали игроков от сервера, Valve нужно было лишь обновить версию движка.