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39 минут назад

Valve исправила уязвимость в Dota 2, о которой было известно почти 1,5 года

Cq.ru

Разработчики Dota 2 исправили уязвимость, о которой было известно уже 15 месяцев. Этому поспособствовала компания Avast, передавшая Valve информацию о том, как хакеры могут запускать произвольный код на ПК других игроков.

Valve исправила уязвимость в Dota 2, о которой было известно почти 1,5 года
Фото: Cq.ruCq.ru

Оказалось, Dota 2 работала на старой версии движка JavaScript V8 от 2018 года. При этом упомянутая выше уязвимость была устранена еще в октябре 2021-го. Чтобы избавиться от самых наглых читеров, которые отключали игроков от сервера, Valve нужно было лишь обновить версию движка.

Прошлой осенью стримеры становились жертвой хакеров. Злоумышленники отключали соперников от сервера во время матча и не давали нормально сыграть в Dota 2.

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