Бесплатные игры: что скачать на ПК

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Recipe for Disaster — менеджмент-сим, где игрок возглавит собственный ресторан. Чтобы привести заведение к успеху, нужно грамотно обставить интерьер, проработать отлично меню и набрать сотрудников, которые не превратят работу на кухне в сущий хаос. Процедурная генерация потенциальных работников и редактор рецептов делают Recipe for Disaster неплохим развлечением, если вы когда-нибудь интересовались ресторанной индустрией. Игра доступна бесплатно до 16 февраля.

HELLCARD очевидно вдохновлена Slay the Spire, но, в отличие от большинства карточных roguelike, она сочетает колодостроительные механики с тактической картой. Чтобы пробиться вглубь подземелья, игроку необходимо не только следить за синергией своей колоды, но и помнить о расположении монстров — это влияет как на эффективность способностей, так и на паттерны их атак. Если вам понравится пролог, то хорошая новость: скоро в Steam выйдет полная версия игры.

В Pets Hotel: Prologue игрокам предстоит обустроить собственную гостиницу для домашних питомцев: от кошек и собак разных пород до кроликов, аквариумных рыбок и прочей живности. Для комфорта пушистых постояльцев нужно регулярно играть с ними, позаботиться об обстановке номеров, их диете и благополучии. Иными словами, если вам кажется, что в The Sims как-то слишком много людей, попробуйте Pets Hotel.

Weird and Unfortunate Things Are Happening — ностальгическая RPG в духе OFF!, Yume Nikki и прочей классики начала 2010-х. Главная героиня, эксцентричная девушка со сверхспособностями, отправляется на помощь своей племяннице, застрявшей в захваченном монстрами городе. По пути ее ждут пошаговые сражения, диалоги с не менее эксцентричными выжившими, головоломки и сюжетные повороты, способные легко выбить слезу.