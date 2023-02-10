Sony показала распаковку PlayStation VR2

Менеджер по глобальным продуктам Sony Кей Йонияма распаковала игровую гарнитуру PlayStation VR2. Она показала всё, что входит в базовый комплект.

Кей отметила, что упаковка максимально экологичная — в ней минимум пластиковых и вредных для окружающей среды материалов. Она также показала, как легко шлем подгоняется под голову пользователя и рассказала о других достоинствах второй итерации виртуальной гарнитуры от Sony.

PS VR2 появится в продаже 22 февраля, но в России гарнитуру официально продавать не будут, поскольку Sony приостановила свою деятельность в стране.