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1 час назад

На следующей неделе для Battlefield 2042 выйдет обновление баланса

Игромания.ру

Разработчики Battlefield 2042 объявили, что на следующей неделе в шутере выйдет обновление 3.2.1 с переработкой баланса. Оно должно не только улучшить появившуюся в феврале систему классов, но и затронуть другие механики.

На следующей неделе для Battlefield 2042 выйдет обновление баланса
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Исправят ошибку, которая давала возможность выбирать гаджеты, не предназначенные для определённых классов. Также уберут другие баги, которые долгое время мешали комфортной игре. Правки появятся и в остальных аспектах. Например, ослабят некоторые гаджеты, вроде FGM-148 Javelin — теперь с ракетным комплексом нельзя будет фокусироваться на объектах, которые находятся вне прямой видимости.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте игры. Разработчики заявили, что после запуска версии 3.2.1 по плану должен выйти четвёртый сезон. Инсайдеры говорили, что он появится в игре 28 февраля.

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