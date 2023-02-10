На следующей неделе для Battlefield 2042 выйдет обновление баланса

Разработчики Battlefield 2042 объявили, что на следующей неделе в шутере выйдет обновление 3.2.1 с переработкой баланса. Оно должно не только улучшить появившуюся в феврале систему классов, но и затронуть другие механики.

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Исправят ошибку, которая давала возможность выбирать гаджеты, не предназначенные для определённых классов. Также уберут другие баги, которые долгое время мешали комфортной игре. Правки появятся и в остальных аспектах. Например, ослабят некоторые гаджеты, вроде FGM-148 Javelin — теперь с ракетным комплексом нельзя будет фокусироваться на объектах, которые находятся вне прямой видимости.