Лучшие игры про супергероев: от Batman: Arkham City до Marvel SNAP

Сейчас супергероика захватила кинематограф. Еще недавно экранизации комиксов и игры по мотивам были сравнительно нишевым явлением, но за последние 20 лет они стремительно превратились в один из ключевых столпов поп-культуры. Это вдвойне актуально для игр по комиксам, которые раньше, в лучшем случае, были низкокачественными придатками к фильмам. Мы собрали список из 10 лучших супергеройских игр — от старой классики до последних новинок.

Batman: Arkham City

Серия Batman: Arkham от Rocksteady Studios совершила настоящую революцию в сфере супергеройских видеоигр. Arkham Asylum показала, как нужно делать качественные проекты по мотивам комиксов — она стала настолько влиятельной, что многие механики из игры 2009 года до сих пор пользуются популярностью. Однако Arkham City, вторая часть трилогии, закрепила успех оригинала. Переместив действие игры в небольшой, но открытый район Готэма, разработчики по-настоящему позволили игрокам ощутить себя Темным рыцарем. Сочетание скрытного геймплея, динамичной боевой системы и открытого мира сделало Arkham City лучшей игрой про Бэтмена — и обязательной рекомендацией для любого поклонника оригинальных комиксов.

Steam

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man стала для Человека-паука тем же, чем была Arkham City для Бэтмена: идеальной адаптацией комикса в формат видеоигры. Разработчиков из Insomniac Games легко упрекнуть в том, что они слишком побоялись рисков и позаимствовали слишком уж много идей из трилогии Batman: Arkham, но об этом быстро забываешь, взмыв в небо над Нью-Йорком на паутине. Marvel’s Spider-Man — безоговорочно лучшая игра про Человека-паука со времен Ultimate Spider-Man. Она большая, зрелищная, неглупая и сделанная с огромной любовью к первоисточнику.

Steam

Серия inFamous

До того, как Marvel’s Spider-Man стала одной из крупнейших франшиз на PlayStation, студия Insomniac Games прославилась другой серией супергеройских боевиков — inFamous. Она рассказывала о Коуле МакГрате: обычном курьере, который в результате несчастного случая получил способность контролировать электричество. Причем в отличие от многих других игр в жанре, inFamous разрешает игроку выбрать, кем будет герой — защитником невинных или безжалостным антигероем, для которого цель оправдывает любые средства.

Sony

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Marvel уже много лет плодотворно сотрудничает со студией Capcom, и Ultimate Marvel vs. Capcom 3 — пожалуй, самый яркий образец их творческой коллаборации. Огромный капустник, где Дедпул, Человек-паук и команда Людей Икс может сойтись в бою против Данте, Чунь Ли и адвоката Феникса Райта. В то же время, несмотря на запредельную концентрацию фансервиса, Ultimate Marve vs. Capcom 3 — поразительно глубокий файтинг, который до сих пор является популярной соревновательной дисциплиной.

Steam

Marvel’s Midnight Suns

Когда студия Firaxis вместо продолжения серии XCOM объявила о разработке карточной тактики по мотивам комиксов Marvel, аудитория не сразу поняла, как вообще реагировать на анонс. Поклонники творчества команды, заигравшие обе части XCOM до дыр, заочно сочли Midnight Suns слишком казуальной, а фанаты комиксов — слишком сложной. Но релиз приятно удивил и тех, и других. Marvel’s Midnight Suns получилась в меру глубокой, но при этом доступной пошаговой тактикой, которая отлично сочетает простые механики и широкий простор для интересных решений. К тому же, разработчики уделили немало внимания не самым популярным героям Marvel, вроде Блейда, Мэджик и Нико Минору.

Steam

Injustice 2

Конечно, вселенная комиксов DC тоже получила собственный файтинг — правда, от других разработчиков. NetherRealm Studios, создательница серии Mortal Kombat, отлично передала характерный пафос и своеобразие персонажей DC. Причем речь не только о звездных лицах, вроде Бэтмена, Супермена и Флэша, но и о менее кассовых героях: например, Болотной твари, Супергерл или Красном колпаке.

Steam

Marvel: Ultimate Alliance

До оглушительного провала игровой версии «Мстителей» Marvel уже предпринимала попытки собрать как можно больше супергероев в рамках одной видеоигры. Marvel: Ultimate Alliance вобрала в себя лучшие элементы аркадных beat-em-up, hack-and-slash экшенов и оригинальных комиксов. Разработчики разрешали собрать самую настоящую команду мечты, многие участники которой до сих пор не получили сольные видеоигры. Серебряный Серфер мог сражаться против армий Доктора Дума рука об руку с Фантастической четверкой, а Сорвиголова — помогать Черной пантере.

South Park: The Fractured But Whole

Идея партийной пошаговой RPG во вселенной «Южного Парка» звучало немного дико, однако первая часть серии, The Stick of Truth, приятно удивила. Юмор и фансервис не помешали разработчикам создать неожиданно интересную тактику, где действительно порой приходится включать мозг. The Fractured But Whole же вместо фэнтези беззлобно издевается над супергероикой во всех ее формах и проявлениях — от дурацких костюмов до совершенно нелепых способностей. Отдельного упоминания заслуживает эпическая битва против актера Моргана Фримена. Не спрашивайте, как и почему.

Steam

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Стражи Галактики после первого же фильма заслужили репутацию самых «народных» героев Marvel: не идеальных, не слишком праведных, уязвимых и человечных. Игровая адаптация Marvel’s Guardians of the Galaxy из-за этого заранее напрашивалась на невыгодные сравнения, но разработчики отлично передали харизму неудачливых охотников за головами. Игра Eidos Montreal не претендует на революцию в жанре — это просто неплохое, красивое, хорошо написанное приключение с обаятельными персонажами в главных ролях. Никаких микротранзакций, сотен бессмысленных часов геймплея, открытого мира и других надоевших штампов ААА-индустрии.

Steam

Marvel SNAP

Marvel SNAP неожиданно для всех стала одним из главных мобильных хитов 2022 года. Бывшие разработчики Hearthstone сдержали обещание и выпустили предельно доступную, но при этом захватывающую карточную игру, где найдется место как казуальным игрокам, так и хардкорным поклонникам жанра. Партия в Marvel SNAP занимает не дольше 10 минут, но за это время предстоит принять много сложных решений — даже несмотря на то, что колоды игроков состоят всего из 12 карт.