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36 минут назад

Раскрыты системные требования экшена Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh

Чемпионат.com

Авторы экшена Wo Long: Fallen Dynasty из студии Team Ninja опубликовали системные требования проекта и поделились другими техническими деталями.

Раскрыты системные требования экшена Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для комфортной игры понадобится видеокарта не хуже GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и процессор не хуже Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600XT.

Минимальные требования

  • Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400G
  • Видеокарта — GeForce GTX 1650 или Radeon RX 570
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ
Рекомендуемые требования
  • Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600XT
  • Видеокарта — GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 80 ГБ

Также стало известно, что игра не будет совместима со Steam Deck, а технологию DLSS от NVIDIA добавят после релиза. На PS5 и Xbox Series будет по три графических режима, на PS4, PS4 Pro, Xbox One — по одному.

Wo Long: Fallen Dynasty — экшен о китайской мифологии в духе Dark Souls. Игра выйдет 3 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза тайтл появится в сервисе Game Pass.

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