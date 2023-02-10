Раскрыты системные требования экшена Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh

Для комфортной игры понадобится видеокарта не хуже GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и процессор не хуже Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600XT.

Также стало известно, что игра не будет совместима со Steam Deck, а технологию DLSS от NVIDIA добавят после релиза. На PS5 и Xbox Series будет по три графических режима, на PS4, PS4 Pro, Xbox One — по одному.